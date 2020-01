Motores ‘Out-sider’ Serradori vence oitava etapa mas Sainz lidera Rali Dakar Por

A oitava etapa do 42º Rali Dakar foi ganha pelo ‘out-sider’ Mathieu Serradori, onde Carlos Sainz conheceu as suas primeiras dificuldades na prova, embora tenha mantido o comando da classifificação geral dos automóveis.

Com partida e chegada a Wadi Al-Dawasir, a especial de 414 quilómetros disputada hoje pelos automóveis e camiões – uma vez que foi cancelada para as motos – foi bastante dura, sendo que Serradori, no seu buggy Centuru CR6 esteve como ‘peixe’ na água.

O francês bateu quatro minutos Fernando Alonso, que realizou uma das suas melhores performances desde que a ‘abraçou’ esta aventura com a equipa Toyota, sendo que Orlando Terranova foi terceiro na tirada, a 6m19s de Serradori.

Todos os pilotos que seguem na frente da classificação geral sentiram dificuldades, com Stéphane Peterhansel ser apenas nono, a mais de 13 minutos do vencedor, Nasser Al-Attiyah apenas 11º, a mais de 15 minutos, e Carlos Sainz a perder 19m15s para Matthieu Serradori.

Um contraste com Giniel de Villiers, que no segundo Toyota foi quarto a 6m29s do vencedor, ou com Yazeed Al-Rajhi, que foi quinto a 7m16s de Serradori.

Na classificação geral Sainz viu dimuída a sua vantagem sobre Al-Attiyah para menos de sete minutos, Petethansel e Paul Fiúza estão menos longe do líder na terceira posição, tal como os pilotos que completam o top cinco, Al-Rajhi e Terranova.

Já Filipe Palmeiro foi 17º ao lado de Beneditkas Vanagas, sendo que na classificação geral após esta oitava etapa ocupa a 19ª posição.

Classificação após a 8ª etapa

1º Carlos Sainz/Lucas Cruz (Buggy Mini) 31h56m52s

2º Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (Toyota) + 6m40s

3º Stephane Peterhansel/Paulo Fiúza (Buggy Mini) + 13m09s

4º Yazeed Al-Rajhi/Konstantin Zhiltsov (Toyota) + 32m25s

5º Orlando Terranova/Bernardo Graue (Mini) + 43m02s

6º Giniel de Villiers/Alex Haro (Toyota) + 53m12s

7º Mathieu Serradori/Fabien Lurquin (Century) + 1h02m42s

8º Bernhard Ten Brinke/Tom Colsoul (Toyota) + 1h07m00s

9º Yasir Seaidan/Kuzmich Alexy (Mini + 2h37m18s

10º Wei Han/Min Liao (Geely) + 3h06m20s