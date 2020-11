Desporto “Ou o Ferrari está avariado, ou o condutor não tem mãos”. Carraça critica Jorge Jesus Por

António Carraça, antigo diretor de futebol do Benfica, criticou o treinador Jorge Jesus após a derrota das águias na visita ao Boavista.

O ex-dirigente encarnado, que trabalhou com Jorge Jesus entre 2011 e 2013, evocou um comentário do técnico sobre Rui Vitória, quando este treinava o Benfica.

“Recordo as afirmações que ele um dia fez, quando estava no Sporting, quando comparou o Benfica a um Ferrari… Eu só posso dizer: ou o Ferrari está avariado, ou o condutor não tem mãos para o Ferrari”, numa análise feita no Canal 11.

Nessa análise, António Carraça tinha escolhido o Benfica como destaque negativo da semana, depois da derrota que custou a liderança do campeonato.

“É uma equipa que tem um valor de mercado de 302 milhões de euros e que investiu 100 milhões no plantel, em tempo de pandemia. E perdeu desta forma, arrebatadora”, justificou.

O ex-dirigente das águias espera agora uma resposta à altura “nos dois próximos jogos”, com Rangers e SC Braga.