Motores Ott Tanak vence Rali Suécia em grande estilo Por

Ott Tanak impôs-se no Rali da Suécia, que hoje se concluiu em Karlstad, relançando assim a sua campanha no Campeonato do Mundo da espeialidade.

No comando desde a véspera, quando herdou a primeira posição após um erro de Teemu Suninen, o estónio da Toyota passou a gerir a sua vantagem desde a primeira especial deste domingo, deixando os seus adversários mais próximos a lutarem pelas restantes posições do pódio.

Tanak acabou por juntar à vitória no Rali o triunfo na ‘Power Stage’, impondo-se por mais de 53 segundos sobre Esapekka Lappi, que com uma atuação inteligente acabou por dar preciosos pontos da segunda posição à Citroën, tirando também partido das jogadas táticas de Hyundai, que preferiu dar os pontos do terceiro lugar a Thierry Neuville a que Andreas Mikkelsen arredasse o segundo posto final.

Apesar de se impor numa especial e ser terceiro na ‘Power Stage’ Elfyn Evans não conseguiu destronar Mikkelsen da quarta posição, tendo de contentar-se com o quinto posto final e ser o melhor representante da M-Sport Ford, depois do ‘abraço’ de Suninen com uma árvore na etapa da véspera.

Não obstante ter ganho duas classificativas no sábado, o regresso de Sebastien Ogier à prova ao abrigo da regra ‘Rallye 2’, o francês não conseguiria vencer nenhum troço neste último dia, tendo de contentar-se com o quarto tempo na ‘Power Stage’.

Já Sebastien Loeb, que pouco habituado às condições do rali sueco terminou na sétima posição, logo atrás do segundo melhor homem da Toyota, Kris Meeke, que fez uma prova na defensiva, de modo a arrecadar mais pontos para o campeonato.

Classificação final

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 2h47m30,0s

2º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 53,7s

3º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 56,7s

4º Andreas Mikkelsen/Anders Jaefer (Hyundai) + 1m05,4s

5º Elfyn Evans/Scott Martin (Ford) + 1m08,2s

6º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 1m38,8s

7º Sebastien Loeb/Daniel Elena (Hyundai) + 1m49,7s

8º Pontus Tidemand/Ola Floene (Ford) + 3m37,7s

9º Mads Ostberg/Torsten Eriksen (Citroën) + 8m24,5s

10º Lorenzo Bertelli/Simone Scatolin (Ford) + 13m25,3s