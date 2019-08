Nas Notícias Ott Tanak vence na Finlândia e alarga vantagem no Mundial de Ralis Por

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) venceu hoje o Rali da Finlândia, nona prova do Campeonato do Mundo, e alargou a vantagem que tinha no comando da competição para 22 pontos.

Tanak, que somou cinco pontos extra pela vitória na ‘power stage’, a últimas das especiais cronometradas, deixou o segundo classificado, o finlandês Esapekka Lappi (Citroën C3) a 25,3 segundos, com outro finlandês, Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a fechar os lugares do pódio, já a 33,2.

O francês Sébastien Ogier (Citroën C3), campeão mundial em título e segundo classificado no campeonato, não foi além do quinto lugar final, a 56,1 segundos do vencedor, somando ainda dois pontos com o quarto lugar na ‘power stage’, terminando a prova atrás do norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20).

“Fiz tudo o que pude, mas foi um rali difícil para nós. Tive de lutar contra muitas dificuldades, incluindo eu próprio, porque no sábado não estive ao meu melhor nível”, assumiu Ogier, que tem agora 158 pontos no campeonato, contra os 180 de Tanak.

Por seu lado, Tanak falou de um “grande fim de semana”, adiantando que “a pausa de verão chegou na altura certa, pois estava mesmo devastado depois do rali da Sardenha”.

“Conseguimos o resultado perfeito e temos de continuar assim. Ainda faltam cinco ralis, pelo que ainda há muito trabalho para fazer”, frisou o vencedor da prova finlandesa.

Esta foi a quarta vitória da temporada para Tanak, em nove corridas. A última delas tinha acontecido precisamente em Portugal, em 01 de junho.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) foi o sexto classificado e atrasou-se ainda mais na corrida pelo título, apesar de manter a terceira posição do campeonato, com 155 pontos.

No Mundial de Construtores, a Hyundai mantém o comando, com 262 pontos, contra os 238 da Toyota e os 198 da Citroën.

A próxima prova é o rali da Alemanha, de 22 a 25 de agosto.