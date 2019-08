Ott Tänak reforça liderança do Rali da Alemanha

O estónio Ott Tänak (Toyota) reforçou hoje a liderança do Rali da Alemanha, 10.ª ronda do Mundial (WRC), aproveitando problemas do belga Thierry Neuville (Hyundai) que o fizeram perder 90 segundos.

O estónio dominou grande parte da prova e fechou o penúltimo dia de prova em solo alemão com 32,4 segundos de vantagem para o britânico Kris Meeke, segundo, e 41,8 para o finlandês Jari-Matti Latvala, terceiro, num pódio inteiro para a Toyota.

Depois dos problemas numa das rodas traseiras, Neuville caiu para quinto, atrás de outro Hyundai, do espanhol Dani Sordo, à entrada para o último dia, com quatro especiais no domingo, totalizando 79,5 quilómetros cronometrados.