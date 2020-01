Motores Ott Tanak quer iniciar a temporada “com uma boa sensação” Por

Ott Tanak protagonizou a transferência mais sensacional do período de defeso do Campeonato do Mundo de Ralis, ou não o tivesse consumado após ter conquistado o título mundial de 2019.

Agora ‘vestindo as cores’ da Hyundai o piloto estónio inicia a defesa do cetro com um carro completamente novo mas mais motivado do que nunca, numa equipa que sente estar cem por cento a apoiá-lo.

Não obstante ser o elemento mais recente na formação de Alzenau, Tanak tem a sensação de estar numa equipa fortíssima em termos de pilotos, ao alinhar lado a lado com Thierry Neuville, Sebastien Loeb e Dani Sordo.

Para além disso, o estónio já travou conhecimento com o i20 Coupé WRC, e percebeu a extraordinária máquina que vai ter ao seu dispor: “Fiquei positivamente surpreendido após os meus primeiros quilómetros e senti-me bem no carro. Cada carro tem a sua própria personalidade, mas até ao momento posso dizer que o Hyundai i20 Coupé WRC constitui um conjunto polivalente e sólido”.

“Ainda temos alguns dias de testes antes de Monte Carlo e estaremos prontos para este primeiro desafio. Nunca é fácil mudar de equipa, pois há muito trabalho a fazer. Primeiro do que tudo tomar conhecimento das pessoas, depois, claro está, ficar à vontade com o carro adaptando-se às diferentes condições”, assinala também Ott Tanak.

O piloto do Báltico destaca a forma de se relacionar com o ‘staff’ da Hyundai Motorsport e a sua atitude diante da nova temporada: “Trabalhamos em estreita colaboração com a equipa para estar na melhor forma possível em Monte Carlo. Levo toda a minha experiência à equipa e ao grupo. Vamos tranbalhar duro para defender os nossos títulos e o da equipa. Para Monte Carlo procuro sempre ter um começo regular para começar a época com uma boa sensação. Para a época tudo é possível”.