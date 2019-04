Motores Ott Tanak o mais rápido no ‘shakedwon’ do Rali da Argentina Por

Ott Tanak foi o mais rápido no ‘shakedown’ do Rali da Argentina, que este fim de semana marca o regresso do campeonato do Mundo da especialidade à América do Sul.

O estónio da Toyota foi sete décimas mais rápido do que Thierry Neuville, da Hyundai e que o seu companheiro de equipa Kris Meeke.

Sebastien Ogier, no melhor dos Citroën, conseguiu o quarto tempo, a 1,2s do vencedor do Rali da Suécia deste ano, enquanto Teemu Suninen, no melhor dos Ford, realizou a quinta melhor marca, diante de Dani Sordo, no seu Hyundai, Esapekka Lappi, no segundo Citroën, e Jari-Matti Latvala, no terceiro dos Toyota.

A prova argentina arranca competitivamente pelas 23h10 em Portugal com uma super especial, bem diferente das classificativas de sexta-feira, que devido às fortes chuvas que têm caído na região de Córdoba, deverão tornar os acessos dos espetadores impraticáveis. Algo que a organização estará a avaliar com muito cuidado.