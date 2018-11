Motores Ott Tanak na frente do Rali da Austrália Por

Ott Tanak lidera Rali da Austrália, derradeira prova do Campeonato do Mundo da especialidade, após a realização, este sábado, da segunda etapa.

O estónio da Toyota assumiu a liderança a quatro especiais do final do dia, depois do seu companheiro de equipa, Jari-Matti Latvala ter arrebatado o comando a Mads Ostberg, que partira na liderança para este segundo dia de prova.

Tanak foi mesmo o homem do dia nesta segunda etapa, ganhando metade dos dez troços cronometrados que a compunham. Na fase final da mesma conseguiu ganhar 21 segundos de vantagem sobre Latvala, partindo para as seis especiais do último dia numa posição confortável para ganhar o rali.

Ostberg sentiu mais dificuldades que na véspera e viu-se também superado por Hayden Paddon, que foi o melhor piloto da Hyundai, ganhando mesmo uma classificativa e chegando à terceira posição, a escassos quatro segundos de Latvala, o que ainda lhe permite pensar num resultado ainda melhor.

Mas Esapekka Lappi, no terceiro Toyota Yaris WRC não está longe do neozelandês, menos de quatro segundos, pelo que o jovem finlandês também parte para a tirada de domingo com esperanças de ainda chegar ao pódio.

Sebastien Ogier terminou a etapa na sexta posição, à frente do seu companheiro de equipa Elfyn Evans. Um resultado que o deixa em posição de vantagem face Thierry Neuville, que na tirada deste sábado conseguiu subir a oitavo. O atraso de Teemu Suninen ajudou o belga, mas tal não lhe chega para alcançar o título.

Uma penalização ‘atirou’ com Craig Breen para o nono lugar, mas se o irlandês da Citroën está no top dez, o atraso sofrido por Andreas Mikkelsen, que regressou à prova depois do acidente do primeiro dia, deixou o norueguês ainda longe dos lugares pontuáveis.

Classificação após a 8ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 2h07m52,0s

2º Jari-Matti Latvala/Mika Anttila (Toyota) + 21,9s

3º Hayden Paddon/Sebastian Marshall (Hyundai) + 26m3s

4º Mads Ostberg/Torsten Erikssen (Citroën) + 46,6s

5º Hayden Paddon/Sebastian Marshall (Hyundai) + 50,4s

6º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford) + 1m44,8s

7º Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford) + 2m04,6s

8º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 2m35,2s

9º Teemu Suninen/Mikko Markkula (Ford) + 2m49,0s

10º Craig Breen/Scott Martin (Citroën) + 6m26,8s