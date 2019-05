Motores Ott Tanak lidera Rali de Portugal após primeira ronda por Arganil Por

Ott Tanak terminou a primeira secção da etapa inaugural do Rali de Portugal na liderança. Uma manhã onde os pilotos percorriam pela primeira vez os troços de Lousã, Góis e Arganil.

Dani Sordo foi o primeiro líder, ao ser o mais rápido no troço da Lousã, mas depois Tanak desferiu o seu ataque e impôs-se nas primeiras passagens por Góis e Arganil, conseguindo nesta última ganhar o primeiro posto ao espanhol da Hyundai.

O estónio da Toyota regressou a Coimbra com 6,9 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa Jari-Matti Latvala, que tirou partido da estrada estar mais limpa quando passou nas especiais e também do facto de Sordo ter tido problemas em Arganil, chegando a parar com problemas no seu Hyundai i20 WRC.

Kris Meeke também teve as suas dificuldades, sobretudo com o pó e com os intercomunicadores, mas conseguiu terminar a manhã na terceira posição, 14 segundos de Tanak, fazendo com que os três Yaris WRC terminem a secção nas três primeiras posições.

Teemu Suninen também beneficiou dos problemas de Dani Sordo para concluir a tirada no quarto posto e na posição de melhor representante da M-Sport Ford, antecedendo o seu ‘chefe-de-fila’ Elfyn Evans e Sebastien Ogier, o líder do Campeonato do Mundo e melhor homem da Citroën, depois de Esapekka Lappi sofrer um furo na especial de Arganil.

Thierry Neuville também não esteve bem, perdendo muito tempo nesta primeira ronda pelos troços da região centro do país, terminando a manhã no sétimo posto, já a mais de 23 segundos de Tanak, embora a somente cinco décimas de Ogier.

À chegada a Coimbra Ott Tanak mostrava-se satisfeito pela forma como correu a manhã: “Foi bom. Muito boa aderência com o carro. Até agora tudo bem, mas há ainda metade da etapa para cumprir, e acredito que a segunda ronda por estas três classificativas vai ser muito mais dura”.