Motores Ott Tanak lidera Rali da Finlândia Por

Ott Tanak lidera o Rali da Finlândia após a fase matinal da primeira etapa da prova nórdica do Campeonato do Mundo da especialidade.

Neste arranque do evento do país dos mil lagos o estónio da Toyota conseguiu ganhar 5,4 segundos sobre o seu companheiro de equipa Jari-Matti Latvala, num domínio dos Yaris WRC, uma vez que Kris Meeke concluiu a manhã no terceiro posto, a 5,8s do seu ‘chefe-de-fila’.

Os Toyota dominaram as cinco especiais da manhã de hoje, apesar de dois furos lentos de Latvala e Meeke, o que explica que o melhor dos outros seja apenas quarto classificado, Esapekka Lappi, no melhor dos Citroën C3 WRC.

O finlandês concluiu esta secção a quase sete segundos do líder, com o regressado Craig Breen a ser a grande surpresa, ao completar o top cinco na sua estreia pela Hyundai, com o irlandês a seguir a pouco mais de nove segundos de Tanak.

Rival do estónio da Toyota na luta pelo título, Sebastien Ogier terminou a manhã no sexto posto, a 12,6s do líder, enquanto Thierry Neuville é apenas o terceiro melhor dos pilotos dos Hyundai i20 WRC, na oitava posição, atrás de Andreas Mikkelsen.