Motores Ott Tanak e Toyota dominam primeira etapa do Rali de Portugal Por

Ott Tanak e os seus companheiros de equipa na Toyota foram os grandes dominadores do primeiro dia do Rali de Portugal 2019.

Num primeiro dia competitivo que levava os concorrentes a regressar às míticas especiais da zona centro do país, o estónio soube gerir muito bem os ganhos conseguidos em algumas das passagens pelos troços da Lousã, Góis e Arganil.

Depois de ter conseguido uma curta vantagem sobre Jari-Matti Latvala na parte da manhã, Tanak alargou essa diferença para o seu companheiro de equipa finlandês e conseguiu sair da zona centro de Portugal com mais de 15 segundos de vantagem.

O reforço feito aos Yaris WRC, prometido pelo chefe da equipa, Tommi Makinen, parece ter resultado, já que os Toyota foram os melhores a enfrentar as dificuldades colocadas pelos três troços serranos, como confirma também a terceira posição conseguida por Kris Meeke, que apesar de um problema com os intercomunicadores chegou à derradeira especial do dia – a super especial de Lousada a pouco mais de 21 segundos do líder.

Atrás dos três primeiros chegou a rodar Teemu Suninen, mas problemas de travões acabaram por fazer o finlandês da M-Sport descer para a sexta posição, deixando Sebastien Ogier e Thierry Neuville a discutirem o quarto posto.

Um duelo que durou até ao final do dia, e que acabou favorável ao belga da Hyundai, que foi o mais rápido na super especial de Lousada, onde ganhou segundo e meio ao francês da Citroën. Os dois saem para a etapa de sábado separados por apenas sete décimas.

Este primeiro dia também se fez de ‘espinhos’. Que o digam Dani Sordo e Sebastien Loeb. O espanhol da Hyundai chegou a liderar o rali, podia ter discutido a liderança com Ott Tanak mas a mecânica do seu i20 WRC traiu-o. Ao francês da aconteceu-lhe o mesmo mas pelo menos pôde prosseguir em prova, ainda que já muito atrasado.

No que toca ao Campeonato de Portugal de Ralis, bem cedo Armindo Araújo assumiu a liderança, com quase 40 segundos de vantagem sobre Ricardo Teodósio, o atual líder da competição, enquanto Bruno Magalhães segue no terceiro posto, já a mais de meio minuto.

Este dia fez duas ‘baixas’ importantes, Miguel Barbosa e Pedro Meireles, cujo Volkswagen Polo GTi R5 acabou por arder no princípio da secção da tarde.

Classificação após a 6ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 1h00m50,1s

2º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 15,2s

3º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 21,7s

4º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 25,3s

5º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 26,0s

6º Teemu Suninen/Markku Saliminen (Ford) + 1m10,5s

7º Gus Greensmith/Elliott Edmonson (Ford) + 1m19,5s

8º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 1m23,4s

9º Ole-Christian Veiby/Jonas Andersson (Volkswagen) + 3m38,6s

10º Jan Kopecky/Pavel Dresler (Skoda) + 3m42,8s