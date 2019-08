Motores Ott Tanak domina ‘shakedown’ na Finlândia Por

Ott Tanak foi o mais rápido no ‘shakedown’ do Rali da Finlândia, realizado esta manhã, mostrando que está na prova nórdica do Campeonato do Mundo para ganhar.

Vencedor da prova no país dos mil lagos em 2018, o estónio da Toyota é apontado como um dos grandes, senão o maior, à vitória, sendo que na terceira passagem pelo ‘shakedown’ realizou o melhor tempo da manhã; 1m53,8s.

Tanak, que atualmente lidera o ‘Mundial’ de ralis, bateu por três décimas o belga Thierry Neuville, da Hyundai, que foi o segundo mais rápido, enquanto o regressado Craig Breen, aos comandos do segundo Hyundai i20 Coupé WRC presente na prova, gastou mais oito décimas que o estónio.

A Hyundai parece também muito bem colocada para discutir as posições cimeiras a colocar o seu terceiro i20 WRC no quarto posto da tabela de tempos deste ‘shakedown’, através de Andreas Mikkelson, que gastou mais nove décimas do que Ott Tanak. Teemu Suninen, no melhor dos Ford Fiesta RS WRC da M-Sport, completou o top cinco.

Kris Meeke e Jari-Matti Latvala não conseguiram acompanhar o ritmo do seu companheiro de equipa e colocaram os restantes Toyota Yaris WRC nas sexta posição da tabela de tempos desta manhã, com os mesmos tempos de Sébastien Ogier, no melhor dos Citroën C3 WRC.