Ott Tanak ‘de olho’ na terceira vitória consecutiva na Alemanha

Ott Tanak chega ao Rali da Alemanha na liderança do Campeonato do Mundo da especialidade, após quatro triunfos, e a sua intenção é claramente reforçar essa posição.

Na prova germânica o estónio da Toyota pode obter o seu terceiro êxito consecutivo no evento que se disputa no final da semana na região vinícola do vale do rio Mosela.

À partida o asfalto não seria o terreno predileto de Tanak, mas ‘à luz’ dos seus sucessos na Alemanha nos dois últimos anos parece que os cenários onde se disputam as provas do WRC começam a fazer cada vez menos diferença para o titular do Yaris WRC # 8.

“O Rali da Alemanha é um rali de que gosto bastante”, confirma o piloto vindo do Báltico. “Nós temos claramente o objetivo de conseguir uma terceira vitória consecutiva aqui. Não é certamente uma prova fácil. Penso que a minha vitória no ano passado foi uma das mais duras que tive na minha carreira. A competição foi feroz e tive de atacar do início ao fim”, salienta.

Ott Tanak destaca as dificuldades que a prova germânica encerra: “É um grande desafio enfrentar tipos de estradas diferentes nesta prova, ser o mais rápido em todos os lados não cometendo qualquer erro. A meteorologia pode também ter um papel importante e é muito difícil de prever”.