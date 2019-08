Motores Ott Tanak consegue terceiro triunfo consecutivo na Alemanha Por

Ott Tanak venceu hoje o Rali da Alemanha logrando o seu terceiro triunfo consecutivo na prova, pontuável para o Campeonato do Mundo da especialidade (WRC), e o seu quinto êxito da temporada.

Naquela que foi a 11ª primeira da sua carreira no WRC, o estónio da Toyota impôs-se por pouco mais de 20 segundos sobre o seu companheiro de equipa Kris Meeke, enquanto Jari-Matti Latvala, também em Yaris WRC, foi terceiro a 36 segundos do vencedor.

Este domínio dos pilotos da Toyota revelou-se na segunda etapa do rali germânico, disputada no sábado, sendo que neste curto último dia de prova Ott Tanak procurou gerir a sua diferença para os seus dois colegas de equipa, que terminaram separados por pouco mais de 15 segundos.

Ainda assim Latvala venceu uma das quatro especiais que compunham esta última tirada, onde Thierry Neuville esteve verdadeiramente ao ataque. O belga ganhou três troços cronometrados, entre eles a Power Stage, recolhendo por isso os pontos suplementares, que juntou aos correspondentes à quinta posição, já que Dani Sordo não cedeu a sua quarta posição, como vem sendo hábito nas ‘jogadas táticas’ da Hyundai.

Neuville termina quase a 58 segundos de Tanak, mostrando que poderia ter lutado pela vitória se não fosse o furo que o atrasou na etapa de sábado. Aliás como sucedeu com Sebastien Ogier, que teve de se contentar com o oitavo posto final. O seu pior resultado da temporada.

Face ao desaire do Campeão do Mundo Esapekka Lappi voltou a ser o melhor representante da Citroën, ainda que não tenha conseguido repetir o pódio da Finlândia. Mas a sexta posição foi um resultado positivo para o finlandês no asfalto germânico, terreno onde não se sente tão à vontade como na terra do seu país.

Classificação final

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 3h15m29,8s

2º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 20,8s

3º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 36,0s

4º Dani Sordo/Carlos del Barro (Hyundai) + 46,6s

5º Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 58,5s

6º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 1m42,2s

7º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 1m46,2s

8º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 1m56,3s

9º Gus Grensmith/Elliot Edmonson (Ford) + 6m22,2s

10º Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota) + 8m19,2s