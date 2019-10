Motores Ott Tanak aumenta vantagem no Rali de Gales Grã-Bretanha Por

Ott Tanak aumentou a sua vantagem na liderança do Rali de Gales Grã-Bretanha na segunda etapa da prova.

Na tirada de hoje o estónio da Toyota não teve vida fácil, pois os seus dois principais adversários na disputa do Campeonato do Mundo foram também os seus maiores opositores neste terceiro dia do evento britânico.

Apenas 11 segundos separaram Tanak de Thierry Neuville e pouco mais de 17 para Sebastien Ogier, num dia em que Kris Meeke perdeu terreno para os três primeiros, partindo para o último dia a mais de 26 segundos do líder.

Andreas Mikkelsen conseguiu conservar a quarta posição, ainda que tenha visto Elfyn Evans aproximar-se perigosamente, estando agora a quatro segundos e meio do norueguês da Hyundai. Para isso muito contribuiu os bons tempos conseguidos pelo galês da M-Sport Ford, que foi o mais rápido em três das seis especiais disputadas.

Craig Breen é o pior colocado da Hyundai, depois de ter capotado o terceiro i20 WRC na fase matinal da etapa. Os danos no carro foram grandes e o irlandês descer para a nona posição no final deste terceiro dia, atrás dos três homens da M-Sport Ford.

Classificação após a 10ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 2h42m02,7s

2º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 11,0s

3º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 17,3s

4º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 26,5s

5º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 46,9s

6º Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford) + 51,4s

7º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 3m07,9s

8º Pontus Tidemand/Ola Floene (Ford) + 4m59,6s

9º Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai) + 9m16,0s

10º Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (Skoda) + 10m25,0s