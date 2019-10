Motores Ott Tanak ataca e assume liderança na Grã-Bretanha Por

Ott Tanak esteve igual a si próprio no primeiro dia do Rali de Gales Grã-Bretanha assumindo o comando no final do segundo dia da prova, a antepenúltima prova do Campeonato do Mundo.

Kris Meeke partiu para primeira etapa de estrada com dois segundos de vantagem sobre Thierry Neuville, e conseguiu nas três especiais da manhã de hoje marcar a diferença, vencendo o primeiro troço do dia e depois gerindo a diferença para os seus mais diretos perseguidores.

Sebastien Ogier foi o mais sério rival de Meeke no começo da etapa, mas Ott Tanak nunca perdeu de vista as posições cimeiras, vencendo quatro troços cronometrados e aproximando-se rapidamente da liderança e do seu companheiro de equipa.

O ‘assalto’ final do estónio da Toyota ao comando da prova aconteceria mesmo na derradeira classificativa do dia, a segunda passagem pela especial de Aberhirnant (10,2 km), onde Kris Meeke perdeu mais de quatro segundos para o líder do Campeonato do Mundo.

Também Sebastien Ogier conseguiu aproveitar o tempo perdido pelo norte-irlandês para se ‘içar’ para o segundo posto, partindo para o terceiro dia do rali a quase três segundos e meio de Ott Tanak, sendo que Meeke não perdeu ainda o ‘comboio’ da luta pela vitória, pois está apenas a duas décimas do Campeão do Mundo.

Num dia que viu Jari-Matti Latvala capotar o terceiro Toyota Yaris WRC e Esapekka Lappi sair de estrada com o Citroën C3 WRC, Thierry Neuville ‘aguentou’-se nas posições cimeiras. O belga manteve-se como o melhor homem da Hyundai, largando para a etapa de sábado a pouco mais de oito segundos do líder.

A marca coreana tem os seus três i20 WRC bem colocados, uma vez que Andreas Mikkelsen e Craig Breen terminaram o dia logo atrás do seu ‘chefe-de.fila’, ainda que já a sensivelmente meio minuto de Ott Tanak.

No seu regresso à competição Elfyn Evans tem-se esforçado por dar o seu melhor, concluindo a tirada de hoje na oitava posição, logo atrás do seu companheiro de equipa na Ford, Teemu Suninen.

Classificação após a 10ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 1h14m30,8s

2º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 3,4s

3º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 3,6s

4º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 8,4s

5º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 25,7s

6º Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai) + 33,5s

7º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 37,4s

8º Elfyn Evans/Daniel Barritt (Ford) + 51,8s

9º Pontus Tidemand/Ola Floene (Ford) + 2m56,6s

10º Jan Kopeck/Pavel Dresler (Skoda) + 4m01,1s