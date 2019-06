Motores Ott Tanak ‘aguenta’ aproximação de Latvala no começo da segunda etapa Por

A primeira passagem pelos troços de Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante, que constituíam o ‘prato’ da manhã de hoje no Rali de Portugal viram Ott Tanak aguentar firme na liderança perante uma investida do seu companheiro de equipa Jari-Matti Latvala.

O finlandês da Toyota esteve muito rápido, impondo-se nas segunda e terceira especiais do dia, o que lhe permitiu concluir este percurso matinal a 5,1 segundos do líder, que terá adotado uma toada defensiva, que permitiu o ataque de Latvala.

Kris Meeke também esteve bem, impondo-se no primeiro troço do dia. O britânico manteve o terceiro Yaris WRC no terceiro posto da classificação geral, a pouco mais de 18 segundos de Tanak.

Mas Meeke não se pode distrair, porque Thierry Neuville está a pouco mais de cinco segundos, ainda que o belga da Hyundai esteja mais empenhado no duelo que o opõe a Sebastien Ogier, que conclui a manhã a 1,9 segundos do seu rival no campeonato, e uma diferença para o comandante da prova que se cifra em mais de 25 segundos.

Alguns problemas de Teemu Suninen e uma boa atuação de Esapekka Lappi permitiram ao finlandês da Citroën ganhar o sexto posto ao seu compatriota da M-Sport Ford, equipa que viu Elfyn Evans entrar no top dez, sobretudo depois de alguns problemas de pilotos do WRC2, nomeadamente Ole-Christian Veiby, que ficou parado na primeira passagem pelo troço de Amarante.

Classificação após a 10ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 1h55m34,5s

2º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 5,1s

3º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 18,4s

4º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 23,7s

5º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 25,6s

6º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 1m37,5s

7º Teemu Suninen/Markku Saliminen (Ford) + 1m46,6s

8º Gus Greensmith/Elliott Edmonson (Ford) + 2m22,9s

9º Elfyn Evans/Scott Martin (Ford) + 5m24,1s

10º Kalle Rovanpera/Juho Haltunen (Skoda) + 6m09,4s