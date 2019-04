Motores Ott Tanak acredita em novo triunfo na Argentina Por

Ott Tanak vai para a América do Sul no comando do Campeonato do Mundo de Ralis e com hipóteses de defender essa liderança numa prova onde se impôs no ano passado.

O vencedor do Rali da Suécia deste ano irá procurar tirar partido do facto de ser o terceiro a passar nas especiais da primeira etapa do Rali da Argentina, depois dos seus principais rivais no campeonato, Thierry Neuville e Sebastien Ogier.

Assim é com otimismo que o estónio da Toyota encara a prova do país das pampas: “Sinto-me bem antes da Argentina. Foi nesta prova que consegui a minha primeira vitória com a Toyota no ano passado e não esperamos menos do que isso este ano”, começa por dizer.

O terreno também é um aspeto que Tanak assinala favoravelmente, apesar de alertar para alguns cuidados: “As estradas rápidas e o tipo de superfície correspondem bem ao nosso carro. É uma prova difícil, já que as especiais podem ser muito demolidoras em alguns locais. É preciso redobrar a prudência em alguns momentos”.

A equipa Toyota quer também na Argentina fazer esquecer a deceção tida na Volta à Córsega, aproveitando ronda argentina para melhorar a sua posição no campeonato de construtores, onde é terceira atrás da Citroën.

“Não tivemos o resultado esperado na Córsega, mas a confiança mantém-se elevada para abordar as duas rondas da América do Sul (Argentina e Chile). A Argentina é um rali que a nossa equipa conhece bem, nomeadamente os nossos pilotos. Ott foi muito forte aqui no ano passado, vencendo, e penso que tem ainda boas possibilidades de se impôr”, salienta Tommi Makinen, o chefe da equipa Toyota.