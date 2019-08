Motores Os testes de Valtteri Bottas com o Fiesta WRC na Alemanha Por

Aproveitando a pausa de verão vivida na Fórmula 1 Valtteri Bottas foi realizar um teste com um Ford Fiesta RS WRC na Alemanha, onde a equipa M-Sport prepara a sua participação na próxima prova do Campeonato do Mundo da especialidade.

Depois de ter efetuado vários testes com um Ford Fiesta R5 e um Toyota Yaris WRC no seu país, o piloto finlandês pôde agora comparar a condução desses carros com a de um Fiesta WRC em pisos de asfalto semelhantes aos que os pilotos da equipa vão encontrar na prova que se disputa entre 22 e 25 de agosto na região vinícola do vale do rio Mosela.

Bottas pôde descobrir os limites ao Ford Fiesta WRC antes de ceder o lugar a Teemu Suninen e Gus Greensmith. Este último que voltará a substituir o lesionado Elfyn Evans na equipa de Malcolm Wilson.

O piloto finlandês da Mercedes encontrou uma realidade que nada tem a ver com o seu habitual ‘escritório’ o W10 com que compete na Fórmula 1. As imagens abaixo falam por si.