Motores Os testes de Alex Zanardi com o BMW M8 GTE em Daytona Por

Uma das atrações das próximas 24 Horas de Daytona será a estreia na prova de Alessandro Zanardi.

Na corrida que marca o arranque do Campeonato IMSA em janeiro o antigo piloto de Fórmula 1, IndyCar e WTCC vai dividir o BMW M8 GTE # 24 do Team RLL com Jesse Krohn, John Edwards e Chaz Mostert.

Zanardi esteve na pista do centro da Florida para realizar testes com o bólide alemão e assim se adaptar à condução do mesmo – todos os comandos estão no volante – bem como ao traçado de Daytona, que utiliza parte da pista oval (Speedway) e parte do ‘miolo’ (infield).

Agora ficam as imagens dessa primeira experiência do piloto italiano – amputado de ambas as pernas após o acidente de Lausitzring em 2004 – no circuito que mais uma vez serve de ‘palco’ às 24 Horas de Daytona.