Mundo “Os riscos de deixar o Presidente Trump usar Facebook e Instagram são demasiados grandes” Por

O Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, foi temporariamente banido das redes sociais Facebook e Instagram, na sequência da invasão do Congresso.

O ainda chefe de Estado não poderá usar as contas no Facebook e no Instagram pelo menos até à tomada de posse de Joe Biden, a 20 de janeiro.

O objetivo é assegurar uma “transição de poder pacífica” e impedir que as redes sociais sejam utilizadas por Trump para “incitar à insurreição violenta contra um Governo democraticamente eleito”.

“Acreditamos que os riscos de permitir que o Presidente continue a usar os nossos serviços durante este período são simplesmente demasiado grandes”, justificou o presidente executivo do Facebook (que detém o Instagram), Mark Zuckerberg.

“Nos últimos anos, permitimos que o Presidente Trump usasse as nossas plataformas seguindo as nossas regras, por vezes removendo posts que não respeitavam as nossas políticas de utilização. Mas o contexto atual é fundamentalmente diferente, envolvendo o uso das nossas plataformas para inciter à insurreição violenta contra um Governo democraticamente eleito”, explicou Zuckerberg.