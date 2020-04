Nas Notícias “Os que estão pior estão internados no Observador. E na SIC há uns ventiladores…” Por

Presidente do PSD, Rui Rio, reage com humor aos críticos internos. “Aqueles que estão pior, a necessitar de tratamento mais pesado, estão todos internados no Observador”, diz. Veja o vídeo.

No programa ‘Isto é Gozar Com Quem Trabalha’, da SIC, apresentado por Ricardo Araújo Pereira, Rui Rio foi confrontado com a oposição interna, no PSD. Em causa, as opiniões divergentes de apoiantes de Pedro Passos Coelho.

E porque o ambiente era propício a humor, o líder social-democrata respondeu nesse registo. Mas com algumas ideias fortes.

Primeiro as perguntas. “De vez em quando, o senhor doutor leva umas bocas do Marques Mendes. Por um lado, está a combater o vírus, mas de vez em quando apanha do micro-organismo…”, brincou o humorista.

Rui Rio lembrou que estava na SIC e, por ser “bem-educado” não iria atacar um colaborador daquela estação televisiva.

“Se eu atacasse aqui um colaborador da SIC estaria a gozar com quem trabalha…”, reagiu.

Fazendo jus ao formato do programa, e num paralelo humorístico com a luta contra a pandemia, Ricardo Araújo Pereira confrontou Rui Rio com mais uma pergunta sascástica: “Depois do êxito contra o vírus do ‘Passismo’, pode garantir que não vão surgir novas e mais mortíferas estirpes, no futuro?”.

Rui Rio foi ainda mais sarcástico na resposta: “Os vírus estão em mutação. E os vírus no PSD, se reparar, estão sempre em mutação. Eu sou presidente do PSD há cerca de dois anos e os vírus já sofreram mais de 20 mutações. O que é que eu tenho feito? Tenho achatado a curva. Vou achatando, achatando, achatando. Para quê? Não é para o Serviço Nacional de Saúde responder. É para a Comunicação Social, que tem de acolher eses vírus contra mim, poder ter capacidade de resposta”.

“Aqueles que estão pior, a necessitar de tratamento mais pesado, estão todos internados no Observador. Depois, há outros internados por outros lados… Aqui na SIC também há uns ventiladores… Mas se eu achatar a coisa, eu controlo isto. Mas eles estão sempre em mutação”.

Veja esse momento, a partir do minuto 15 deste vídeo.