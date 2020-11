Cultura “Os profissionais da cultura têm sido extraordinários”, elogia a ministra Por

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, elogiou a forma como os profissionais do setor têm respondido às medidas do Governo para tentar conter a pandemia de covid-19.

“Os profissionais da cultura têm sido extraordinários”, afirmou a governante, na intervenção final numa audição conjunta das comissões parlamentares de Cultura e Comunicação e de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021.

Como exemplo, Graça Fonseca lembrou a rapidez com que “centenas de salas anteciparam horários e não encerraram”, em resposta à limitação de horários de funcionamento, até às 22h30, para os equipamentos culturais, em vigor há uma semana, e ao recolher obrigatório, desde hoje e até 23 de novembro (entre as 23h00 e as 05h00, nos dias de semana, nos 121 municípios mais afetados pela pandemia).

Face ao esforço dos profissionais, a ministra da cultura apelou “a todas as pessoas” para que, mesmo em estado de emergência, continuem a ir a espetáculos e equipamentos culturais.

“Deixo um apelo a todas as pessoas, cidadãos, que continuemos todos, na medida que conseguirmos, a ir ao teatro, ao cinema, a um espetáculo de música, a uma biblioteca”, pediu Graça Fonseca.

Na audição parlamentar, a governante lembrou também que “Portugal é um dos poucos países da Europa que mantém equipamentos culturais abertos”.