Nas Notícias Os perigos do cancro da pele em pessoas que trabalham ao ar livre Por

A iniciativa “De Sol a Sol”, em parceria com a Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo (APCC), tem como objetivo aumentar o conhecimento sobre os riscos que os trabalhadores que exercem as suas atividades ao ar livre correm e irá estar presente em vários pontos de norte a sul do país, nos meses de julho e agosto.

A sensibilização da população para os riscos do Sol e do Trabalho ao ar livre é importante ao permitir alertar para os riscos da exposição solar excessiva e cumulativa decorrente de atividades profissionais no exterior, bem como informar sobre medidas de prevenção.

O número de casos de cancro da pele está a aumentar a nível mundial e estima-se que em Portugal sejam diagnosticados anualmente mais de 12 mil novos casos, sendo que 11 mil são cancros de pele não melanoma.

As profissões que envolvem trabalho ao ar livre (como por ex. agricultura, pesca, construção civil, jardinagem, …) estão associadas à exposição a doses elevadas de radiação UV durante muitas horas, por vezes nas horas de maior perigo.

Zonas como as orelhas, rosto e antebraços são especialmente afetadas e gestos simples como o uso de chapéu de abas largas e camisolas de manga comprida, aplicação de proteção solar nas partes do corpo expostas ao sol e evitar as horas de maior intensidade dos raios UV poderão ajudar a prevenir um problema oncológico grave e com elevadas consequências físicas e emocionais.

Mudando comportamentos simples diários podemos prevenir a ocorrência de número significativo de cancros da pele.

“Queremos alertar para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce”, explica João Maia e Silva, presidente da APCC.

“É fundamental que as pessoas com profissões onde ocorre uma maior exposição aos raios UV tenham cuidados redobrados em relação à sua pele pois a mesma memoriza as agressões pelo Sol ao longo da vida. O excesso de exposição ao Sol e sobretudo as vermelhidões ou queimaduras solares são fator de risco”, acrescentou.

O responsável frisou ainda que “importa também destacar a importância do diagnóstico precoce para o tratamento dos Cancros da Pele, relembrando que a realização do autoexame, e a consulta de um médico dermatologista sempre que existam dúvidas sobre um sinal é importante para uma deteção atempada”.

A realização do autoexame e a marcação rápida de uma consulta de Dermatologia são determinantes, uma vez que quando diagnosticados precocemente, a maioria dos cancros da pele é curável.

O ano passado, esta iniciativa impactou centenas de profissionais ligados aos principais setores associados ao trabalho de exterior, como a pesca, agricultura e construção.

Este ano, a campanha irá decorrer a nível nacional, nomeadamente através da iniciativa “De Sol a Sol vai às compras”, que estará representada no dia 9 de julho na loja Bricomarché de Arcozelo e no dia 6 de agosto na loja Bricomarché de Malveira, com o objetivo de informar e alertar a população para este tema.