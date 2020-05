Nas Notícias Os números do Euromilhões: A chave do dia 8 de maio de 2020 Por

É já conhecida a chave do Euromilhões de sexta-feira, dia 8 de maio de 2020, com os números e as estrelas desta noite a valerem um jackpot de 56 milhões de euros.

Os sorteios continuam a suceder-se sem que haja totalistas, pelo que o prémio vai aumentando, com este concurso 037/2020 a render esses 56 milhões.

No Euromilhões desta noite a sorte ditou uma combinação formada pelos números 08, 25, 32, 33 e 38 e pelas estrelas 07 e 09.

As chaves do Euromilhões são publicadas pelo PT Jornal em última hora, após a consulta de canais oficiais do concurso europeu.

