Os melhores momentos do Grande Prémio da Catalunha

O Grande Prémio da Catalunha de MotoGP pode ter sido ganho pelo ‘cliente’ do costume, Marc Marquez, mas foi intenso e dramático.

A colisão de Jorge Lorenzo nos principais rivais do seu companheiro de equipa no começo da corrida foi talvez o momento mais marcante da prova. Mas a corrida teve outros, sendo de destacar a prova assertiva realizada por Fabio Quartararo, premiada no final com a segunda posição.

Mas houve mais incidências em Barcelona, numa prova de boa memória para nós portugueses, já que Miguel Oliveira obteve o seu segundo melhor resultado desde que chegou à categoria ‘rainha’ do motociclismo mundial.

