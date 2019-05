Motores Os melhores momentos das 500 Milhas de Indianápolis Por

A 103ª edição das 500 Milhas de Indianápolis teve todos os condimentos que uma ‘rainha’da Fórmula Indy deve ter.

Muita emoção do princípio ao fim nas 200 voltas à famosa oval de Brickyard, consagrando pela primeira vez um francês, Simon Pagenaud, que este bem ao longo de todo o fim de semana, como o esteve aquando do Grande Prémio de Indianapolis, no mês passado, quando também venceu.

A luta final entre o gaulês da Penske e Alexander Rossi foi a ‘cereja no topo do bolo’, já que o suspense e o dramatismo estiveram presentes ao longo de todo o evento, e incluiu também o piloto da Andretti Autosport, que chegou a ver a sua ‘vida a andar para trás’, aquando de uma das paragens, quando a sua equipa não conseguia reabastecer o seu monolugar.

O ‘caso’ de Rossi só veio mostrar que em Indianápolis não há impossíveis e que a segunda vitória nas Indy 500 podia ter sido possível se não encontrasse pela frente um inquebrantável Pagenaud, determinado a não repetir o seu desaire de 2015.

Mas passemos às imagens, que ‘falam’ por mil palavras.