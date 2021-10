Nas Notícias Os idosos devem ingerir mais proteínas Por

Os idosos devem ingerir mais proteínas. Saiba qual a ingestão diária recomendada de proteína e os seus benefícios.

Os idosos devem ingerir mais proteínas, por diversos motivos. A proteína é um dos macronutrientes essenciais para a boa saúde do corpo, junto com os hidratos de carbono e as gorduras. Os três são os responsáveis por fornecer energia ao corpo. Mas, além disso, as proteínas são essenciais para manter a massa muscular e o funcionamento adequado do cérebro: E é exatamente por esse motivo que os idosos devem comer mais proteínas.

Segundo os especialistas, quando envelhecemos precisamos de ter uma alimentação adequada com um reforço de alimentos ricos em proteínas para preservar a massa muscular. Principalmente se está a perder peso e ou sofre de uma doença crónica ou aguda, ou se estiver no hospital. Durante esses períodos, o organismo das pessoas mais velhas não processa as proteínas de maneira eficiente e por isso precisa de um reforço na sua ingestão para manter a massa e a força muscular, a saúde óssea e outras funções básicas.

Saiba porque os idosos devem ingerir mais proteínas

As proteínas podem ser de origem animal ou vegetal e encontram-se principalmente em carnes, ovos, peixes, laticínios, legumes (grão de bico, ervilhas, lentilhas, feijão, favas), soja, cereais (arroz, milho, trigo, aveia, quinoa) e nozes (nozes, amêndoas, avelãs, pistachos).

8 benefícios de se comer uma quantidade adequada de proteínas

As proteínas de origem animal são de alto valor biológico porque possuem os nove aminoácidos essenciais de que o corpo necessita. Isso significa que são mais completos do que os de origem vegetal.

Ingestão diária recomendada de proteína

A Organização Mundial de Saúde (OMS) indica que o ideal seria que:

15% das calorias diárias fossem provenientes de proteínas (o que equivale a 0,8 gramas por quilo do que a pessoa pesa, por dia)

55% de hidratos de carbono

30% de gorduras.

Porém, “este número de proteínas é baixo”.

“Com o envelhecimento as reservas de proteínas nos músculos e a sua eficácia diminuem, por isso a recomendação ideal seria a ingestão entre 1 e 1,25 gramas por quilo do que a pessoa pesa por dia”, explica André Rodrigues, médico coordenador das Residências Orpea em Portugal.

Por outro lado, existem estudos que revelaram que um terço dos seniores não ingere a quantidade adequada de proteínas. Os motivos são: falta de apetite a problemas dentários, dificuldade para engolir (disfagia), perda da sensibilidade gustativa e até restrições financeiras. Essa alimentação deficiente, aliada a uma tendência mais sedentária nessas idades, predispõe a uma deterioração mais acentuada da musculatura, o que compromete a mobilidade e a autonomia.

“Além disso, comer menos proteína do que o recomendado também pode influenciar negativamente o bom funcionamento do cérebro, causando perda de memória, dificuldade de aprendizagem ou falta de concentração. Nesse sentido, as pessoas mais velhas devem comer mais proteínas”, acrescenta.

Ingerir proteínas em todas as refeições do dia

Estudos recentes mostram que os idosos que consomem uma quantidade adequada de proteínas mantêm uma melhor capacidade de realização das atividades básicas da vida diária (ABVD) como vestirem-se, levantarem-se da cama, subirem e descerem escadas, cozinharem, entre outras.

Armazenar as proteínas não é uma boa prática e por isso os nutricionistas aconselham dividir a sua ingestão pelas diferentes refeições do dia.

8 benefícios de se comer uma quantidade adequada de proteínas:

Fornece energia;

Mantém o bom estado dos músculos, ossos e integridade da pele;

Evita a perda de massa corporal;

Melhora a capacidade funcional para a realização das atividades diárias;

Ajuda a prevenir a fragilidade e a sarcopenia (perda progressiva de massa, força e coordenação muscular, geralmente resultado do processo de envelhecimento);

Promove o correto funcionamento do cérebro;

Previne problemas de demência;

Melhora o humor, promovendo a socialização.

“Os seniores deveriam comer entre 25 e 30 gramas de proteína por refeição”, explica André Rodrigues. A proteína costuma ser incluída no almoço e no jantar mas não tanto no pequeno almoço. É nesta refeição que deve ser reforçada a sua ingestão, complementando com laticínios (leite, iogurte, queijo, etc.) e cereais (pão, bolachas, cereais) com ovos, peru e ou qualquer outro alimento mais proteico.

Os idosos devem usufruir de uma alimentação adequada à idade, adaptada às principais patologias, satisfazendo as suas necessidades nutricionais. E por isso todas as residências Orfea dispõem de cozinha própria, onde se elaboram ementas adaptadas às necessidades dos residentes elaboradas por nutricionistas e avaliadas pelo serviço médico.