Nas Notícias “Os homens podem fazer tudo e ninguém lhes diz nada. E as mulheres continuam atadas” Por

Simone de Oliveira, um das icónicas vozes de Portugal, confessa que não tem paciência para os negacionistas e extremistas e defende mesmo que estes poderiam passar por uma experiência em Caxias.

“Punha-os na prisão. Vão para Caxias, um mês ou dois, [fiquem] ali com o mar a dar, sem comer nem nada, que é para saberem o saberem o que é”.

A cantora, numa longa conversa com o portal Gerador, falou também de vários assuntos e contou várias passagens e vivências de um longo percurso na música.

Porém, foi sobre a forma como vê Portugal nos dias de hoje que mais se prolongou a deixar a sua opinião, sobretudo na forma como vê o papel das mulheres.

“Os homens podem fazer tudo e ninguém lhes diz nada. E as mulheres continuam atadas”, lamentou Simone de Oliveira, concordando que tem decorrido uma “abertura para as mulheres” mas lamentando que ainda “uma grande diferença”.

Na condição de “uma velha simpática”, como fez questão de assumir, Simone de Oliveira apontou ainda para uma característica que lhe desagrada no povo português.

“Sabemos de berlinde, da política, de escritores, do que se diz, do que se não diz”, observou Simone de Oliveira, realçando que o povo português tem essa característica no “ADN”.

“Alguém sabe mais do que qualquer pessoa acerca de tudo.”

Simone de Oliveira tem 83 e além de cantora é atriz de teatro e televisão. É a voz de músicas eternas como ‘Desfolhada’ e ‘Sol de Inverno’.