Nas Notícias “Os fascistas saíram da toca”. Sara Sampaio reage a insultos após comentário ao Chega Por

A manequim Sara Sampaio denunciou estar a ser alvo de vários insultos após ter feito uma publicação a criticar um comício do Chega em Matosinhos.

“Bem, os fascistas, machistas, racistas, etc, saíram todos da toca. Parece que ofendi muitos egos de m**** aqui. Se a carapuça serve…”, comentou a ‘anjo’ da Victoria’s Secret.

“Uns mandaram-me de volta para a cozinha, outros para me dedicar só à moda, uns até me chamaram de pega”, contou a manequim, desvalorizando as respostas que tem recebido.

“Podem chamar-me o que quiserem. Eu continuo a ter o direito à minha opinião e vocês não deixam de ser uma vergonha”, completou.

Em causa estava uma publicação de Sara Sampaio sobre um comício realizado pelo Chega em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos, com uma imagem que mostra o candidato presidencial André Ventura a fazer um gesto semelhante à saudação nazi.

“Ontem à noite cheirava muito a m**** aqui perto de minha casa. Já percebi porquê, houve um comício do Chega aqui ao lado”, tinha comentado a manequim, nas redes sociais.

Ontem à noite cheirava muito a merda aqui perto de minha casa. Já percebi porquê… houve um comício do chega aqui ao lado. 🤮 — Sara Sampaio (@SaraSampaio) January 19, 2021