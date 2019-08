Fórmula 1 Os dois próximos grandes prémios determinantes para a Renault Por

Segundo Nico Hulkenberg as duas próximas provas serão determinantes para o que a Renault pode fazer esta temporada na Fórmula 1.

Isto significa que para o alemão a equipa de Enstone terá de ser bastante mais competitiva em Spa-Francorchamps e em Monza do que foi nos dois grandes prémios anteriores às férias de verão.

A marca do losango perdeu o contacto com a McLaren no campeonato de construtores, e mesmo a Toro Rosso conseguiu ultrapassar a Renault, muito por ‘culpa’ do pódio alcançado por Daniil Kvyat na Alemanha.

Este balanço dececionante só poderá começar a ser revertido com um bom resultado no próximo fim de semana na Bélgica. “O encadeamento das duas próximas corridas é quase um ponto de viragem para a nossa época e devemos estar na luta”, alerta Hulkenberg.

O titular do Renault # 27 considera que “a pausa veio num momento importante, após um mês de julho dececionante”, e sublinha: “Sabemos que a nossa campanha está aquém das nossas expetativas e cabe-nos recuperar no resto do ano. Penso que Spa serve bem ao meu estilo de pilotagem e visamos uma boa corrida para partir com o pé direito nesta segunda metade da época”.