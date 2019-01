Motores Os dois primeiros dias de Rali de Monte Carlo Por

O Rali de Monte Carlo 2019 teve dois primeiros bem movimentados. Três líderes e para já uma vantagem Sebastien Ogier e Citroën.

Apesar do mais complicado desta primeira prova do Campeonato do Mundo ainda estar para vir, as duas primeiras etapas permitiram confirmar como importantes são as escolhas de pneus, tanto quanto não cometer erros. Que o digam Ott Tanak e Thierry Neuville.

Mas o rali teve outros motivos de interesse, como a boa estreia que Sebastien Loeb está a ter pela Hyundai, apesar dos ainda poucos quilómetros que teve com o i20 Coupé WRC. O nove vezes campeão do Mundo já deu um ‘ar da sua graça’ ao ser o mais rápido em duas especiais e o pódio é um objetivo que não pode descartar.

Os melhores momentos das duas primeiras tiradas falam por si.