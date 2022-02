Artigo patrocinado Os benefícios da habitação para arrendamento Por

Não tem poupanças suficientes para comprar? Não se preocupe, o aluguer oferece uma série de benefícios. Embora há alguns anos atrás não possuir uma casa parecesse ser o fracasso final, hoje o nosso estilo de vida mudou e com ele essa tradição. O aluguer de habitação tornou-se a melhor opção para um grande número de pessoas.

O aluguer oferece maior liberdade

No mundo globalizado em que vivemos, a liberdade tornou-se a nossa principal prioridade, e esse é um factor que só o aluguer pode oferecer. De facto, o aluguer de uma casa pode ser feito de um dia para o outro e, portanto, pode deixá-la. O sistema de aluguer é extremamente flexível e pode ser adaptado às nossas necessidades em qualquer altura, o que torna o desafio de mudar para outra cidade uma tarefa simples. Mas também dentro da mesma cidade, se já não estivermos satisfeitos com a nossa casa, temos a opção de mudar para uma que satisfaça as nossas novas exigências.

As pessoas e a vida estão constantemente em movimento e as suas prioridades actuais diferem muito das do passado. Um imóvel alugado significa estar aberto à mudança, aberto ao facto de que a vida nos pode surpreender e, sobretudo, pronto a ser surpreendido quando decide surpreender-nos.

Mecanismos de protecção A legislação actual preocupa-se particularmente com a proteção a proprietários e a garantia dos seus direitos, razão pela qual viver num alojamento alugado se tornou uma aposta segura com numerosas garantias. De facto, tanto a legislação nacional como os mecanismos privados concedem protecção aos senhorios e arrendatários para que os contratos de arrendamento sejam desenvolvidos nas melhores condições, garantindo a estabilidade do contrato.

Ao não ser um senhorio, poupará nos custos

O arrendatário de um imóvel alugado só tem de pagar o aluguer mensal e as despesas incorridas. No entanto, o proprietário terá de pagar os impostos devidos, taxas comunitárias, seguros e as temidas “derramas”. Em resumo: alugar um imóvel implica uma maior responsabilidade e solvência financeira, uma vez que os custos podem variar consideravelmente de mês para mês.

Ao mesmo tempo, é importante ter em mente que os inquilinos de um imóvel alugado não devem ser responsáveis pela renovação do apartamento onde vivem, uma vez que o fardo

recai sobre o proprietário. Assim, se um aparelho doméstico ou uma peça de mobiliário se deteriorar, o custo sairá do bolso do inquilino. Em resumo: o aluguer garante estabilidade nas despesas.

A ausência de riscos financeiros

Ao comprar um imóvel, é difícil determinar se está a comprar ao preço certo e se o valor do imóvel irá aumentar ou diminuir ao longo do tempo. O investimento envolve sempre risco. Se os preços das casas caírem devido a uma recessão, o valor do seu apartamento pode ser severamente diminuído.

É importante lembrar que uma casa é um bem físico e está, portanto, à mercê dos riscos envolvidos, pois pode deteriorar-se e, em casos extremos, até desaparecer devido a uma catástrofe natural ou expropriação pelo Estado.

Acesso a alojamento de melhor qualidade

Graças ao sistema de aluguer, o inquilino terá acesso a habitação de maior qualidade. De facto, se compararmos a prestação mensal de uma hipoteca e a prestação de um contrato de arrendamento, pelo mesmo dinheiro, ofereceremos uma casa de valor mais elevado. Considerando que as hipotecas acabam por nos acompanhar durante a maior parte das nossas vidas, é mais inteligente pagar a mesma quantia para viver numa casa de maior qualidade.