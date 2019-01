Nas Notícias “Os bandidos viraram heróis e os polícias são tratados como ladrões”, diz Ventura Por

André Ventura considera que Portugal desceu a um nível de “um grau zero da civilização”, num comentário ao caso do Bairro da Jamaica e à manifestação contra a polícia.

“É vergonhoso o que se passou no Bairro da Jamaica e mais ainda o que ocorreu no centro de Lisboa”, defende o jurista, que fala em “manifestação orquestrada”, com interesses políticos.

“Uma manifestação orquestrada e promovida por responsáveis políticos que deviam ter um pingo de vergonha, a terminar com um assessor do Bloco de Esquerda a apelidar a polícia de ‘bosta’. É a este nível que estamos, numa espécie de grau zero da civilização”, acusa, em declarações ao PT Jornal.

As críticas estendem-se a Marcelo Rebelo de Sousa, a Ferro Rodrigues e a António Costa: “Perante isto, Presidente, Governo e Presidente da Assembleia da República fingem que não se passa nada e fazem discursos vazios e redondos, sempre à procura de agradar todos”.

“Será que ninguém vê a forma miserável como estamos a tratar as nossas autoridades!? Que estamos a fazer dos polícias bandidos e dos ladrões heróis?”

Só há um lado bom para se estar e esse é o lado daqueles que dão a vida todos os dias para nos defender e manter seguros.