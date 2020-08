Desporto “Os adeptos do Sporting podem estar tranquilos”. Antunes garante estar em forma Por

Antunes, reforço do Sporting para a nova temporada, assegurou que está em perfeitas condições físicas para a exigência verde e branca ao longo da temporada, depois de uma grave lesão que enfrentou recentemente (rotura do ligamento cruzado anterior).

“Trabalhei duro durante a recuperação e também este ano. Estes treinos e jogo de preparação ajudaram-me a ganhar mais confiança, mas quanto à condição física não tenho dúvidas de que estou preparado para esta época”, realçou o esquerdino.

Antunes deixou ainda uma palavra aos adeptos dos leões.

“Vou dar o máximo em cada jogo e treino. Os adeptos do Sporting podem estar tranquilos que o Antunes está bom.”

O internacional português realça ainda que a ambição dos jogadores leoninos é grande.

“Aqui a ambição está no máximo. Todos os jogadores querem ganhar e vamos encarar cada jogo no máximo, tentando o maior número de pontos possível”.

Em declarações no Algarve, onde a equipa se encontra a estagiar, Antunes disse ainda que o pensamento do grupo de trabalho será “jogo a jogo, para conseguir os objetivos para o clube, para aumentar a confiança do grupo e aumentar a confiança e respeito das pessoas por esta equipa”.

Antunes admitiu ainda que tem esperança de voltar a ser chamado à Seleção portuguesa.

“Nunca vou dizer que nao à Seleção. Se for chamado, muito bem, se não, a vida continua”.