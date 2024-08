Nas Notícias Os 7 passos necessários para garantir uma liderança multiplicadora Por

Potenciar talentos e motivar equipas não está ao alcance de todos os líderes.

Num processo de liderança de equipas há dois grandes caminhos a seguir: o redutor ou o multiplicador. No primeiro caso, tratam-se de líderes que tendem a restringir e a gerir demasiado as pessoas à sua volta, de modo propositado ou não, e que conseguem obter apenas metade da verdadeira capacidade intelectual das suas equipas.

Já os multiplicadores, por seu lado, são autênticas ‘vias verdes’ para a amplificação do talento e inteligência dos seus colaboradores, impulsionando o sucesso, o crescimento de pessoas e do próprio negócio. Saiba qual é a anatomia de um líder multiplicador e quais os 7 passos para lá chegar.

Rita Maria Nunes, Country Manager da TAB Portugal, autora do livro “Pára, Pensa e Transforma o Teu Negócio” e host do podcast “Conversas Informais Sobre Negócios”, começa por apontar as principais diferenças entre um líder redutor e um líder multiplicador.

“Os redutores, regra geral, são micro-gestores que mantêm uma mão firme sobre a forma como os membros da sua equipa executam as tarefas. Apresentam comportamentos autoritários que exigem o cumprimento rigoroso das suas ordens sem dar lugar a qualquer tipo de questão.

São líderes que baixam os níveis de confiança e diminuem a autoestima dos colaboradores por serem excessivamente críticos, bem como minimizadores das contribuições dos outros, não reconhecendo talento e esforço. Em simultâneo, são peritos em construírem uma espécie de dependências que criam um sistema que exige aprovação e supervisão constantes”, explica a especialista.

Em contraponto, sublinha, “os multiplicadores tendem a ser peritos em identificar e maximizar talentos, reconhecendo os pontos fortes únicos dos indivíduos e aproveitando esses bens pessoais no seu potencial máximo.

O seu foco está em cultivar um ambiente de confiança e respeito através do incentivo a que todos os membros da equipa expressem as suas ideias e assumam riscos.

Têm como prática desafiar o status quo ao estabelecerem objetivos elevados e incutirem na sua equipa a crença de que podem alcançar o que parece muito difícil ou (quase) impossível e convidam, com frequência, as suas pessoas a um debate sério de ideias e de perspetivas entre todos.

Por último, estão permanentemente atentos a oportunidades de investimento, de tempo e de ferramentas para estimular o sucesso dos colaboradores”.

Rita Maria Nunes destaca que “na maioria das vezes, os redutores não se consideram, nem se vêm a si próprios, como possuidores de comportamentos negativos, estilos de comunicação deficientes ou qualidades de liderança ineficazes”. E, mais grave ainda, tendem a “racionalizar sobre a razão por que devem continuar a sua abordagem deste modo, vendo-a como necessária para manter os seus colaboradores sob controlo ou manter a conformidade ou algum outro disparate”.

A pensar no caminho oposto, ou seja, no caminho do comportamento multiplicador, a especialista aponta os 7 passos que quem pretende assumir uma liderança multiplicadora deve tomar.

7 passos para uma liderança multiplicadora

Ser um ouvinte ativo: fique recetivo a tenha conversas individuais com os membros da sua equipa e valorize as novas ideias e perspetivas que lhe apresentam. Oferecer oportunidades de crescimento: capacite ao máximo a sua equipa com programas de desenvolvimento de liderança e fomente a participação em workshops para o desenvolvimento de competências. Delegar e empoderar: confie genuinamente aos seus colaboradores a possibilidade de assumirem maiores responsabilidades e de crescerem nas suas funções. Dar mais feedback: reserve e dedique tempo de qualidade para partilhar a sua visão com os membros da equipa sobre o que funcionou, o que não funcionou e como atingir ou superar desafios e metas na próxima oportunidade. Celebrar os sucessos: crie o hábito de assinalar as conquistas, aplaudir os esforços e recompensar as vitórias individuais e coletivas. Por mais pequenas que sejam. Promover uma cultura de colaboração: incuta, com ações práticas, o sentimento de unidade e crie oportunidades regulares para projetos entre diferentes departamentos e partilha de conhecimentos entre todos. Liderar pelo exemplo: nunca é demasiado recordar que tudo começa em e por si, por isso é importante definir o tom certo. Seja um modelo para a integridade da equipa, ética de trabalho, respeito, compaixão e mentalidade inovadora.

Sobre a TAB Portugal

A The Alternative Board (TAB) é uma organização internacional, criada em 1993, que está presente em mais de 20 países no mundo. Ajuda empresários nos cinco continentes e marca presença igualmente em Portugal.

Junta CEO’s, empresários e líderes de equipas que prestam um conjunto de serviços de consultoria estratégica, bem como a formação de conselhos consultivos, para outros empresários.

Partilhando o seu expertise e know-how, proveniente de uma variedade de setores não concorrentes entre si, a TAB disponibiliza ainda sessões individuais de mentoria e coaching, aplica ferramentas estratégicas e disponibiliza uma plataforma de networking com conexões internacionais que conecta centenas de gestores com diferentes backgrounds.

A nível mundial, a TAB já apoiou mais de 25 mil empresários a melhorarem os seus negócios e as suas vidas.

Sobre a Rita Maria Nunes

Rita Maria Nunes é filha e neta de empreendedores e tem, desde cedo, a profunda convicção de que quem muda o mundo são os empresários. Quis ser médica, mas a experiência académica na área da saúde não correu bem. O mundo dos negócios e da gestão já estavam no seu ADN. E a prova disso é que, entre Lisboa e São Paulo, liderou vários projetos empresariais que vão desde o turismo, viagens e eventos, passando pelo imobiliário, franchising e consultoria.

É, desde 2021, Country Manager da The Alternative Board (TAB) em Portugal, uma organização internacional que está presente em mais de 20 países no mundo e em cinco continentes que junta CEO’s, empresários e líderes de equipas que prestam um conjunto de serviços de consultoria estratégica, bem como a formação de conselhos consultivos, para outros empresários. A nível mundial, a TAB já apoiou mais de 25 mil empresários a melhorarem os seus negócios e as suas vidas.

É autora do livro “Pára, Pensa e Transforma o Teu Negócio” e host do podcast “Conversas Informais Sobre Negócios”.