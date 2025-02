Economia Os 5 concelhos mais procurados no inverno Por

Porto, Sintra, Bragança, Covilhã destacam-se pelas suas características únicas e preços competitivos para compra e arrendamento.

O inverno é uma época em que muitos repensam o lugar onde vivem ou investem, priorizando qualidade de vida, acessibilidade e estilo de vida.

De acordo com o portal imobiliário Imovirtual, cinco concelhos destacam-se pela sua procura durante esta estação.

Entre a serenidade das montanhas e o dinamismo das cidades, estes destinos oferecem características únicas que os tornam atrativos tanto para compra como para arrendamento.

Top 5 concelhos mais procurados no Inverno

Bragança – o charme do interior com um toque de modernidade. Localizada no nordeste transmontano, Bragança é perfeito para quem valoriza a vida tranquila e o contacto com a natureza. A cidade combina tradições ricas com comodidades modernas, sendo ideal para quem procura uma nova perspetiva fora dos grandes centros. Preços médios: Arrendamento – 550€; Compra -176.500€.

Covilhã – montanha e neve para um inverno perfeito. Conhecida como a porta de entrada para a Serra da Estrela, a Covilhã é o destino ideal para amantes de desportos de inverno e paisagens deslumbrantes. A cidade oferece um ambiente sereno, perfeito para quem valoriza um ritmo de vida mais tranquilo. Preços médios: Arrendamento – 600€; Compra – 165.000€.

Funchal (Madeira) – sol e clima ameno todo o ano. Para quem prefere escapar ao frio do inverno, o Funchal destaca-se pelo seu clima agradável, com temperaturas amenas mesmo nos meses mais frios. Além disso, a cidade oferece vistas deslumbrantes, uma gastronomia rica e uma ligação perfeita entre a natureza e o urbano. Preços médios: Arrendamento – 1.600€; Compra – 555.000€.

Sintra – entre palácios e natureza mágica. Sintra é um refúgio para quem procura tranquilidade, paisagens únicas e um toque de mistério. Entre os seus palácios, montanhas e florestas, a vila oferece um estilo de vida calmo, mas próximo de Lisboa. Preços médios: Arrendamento – 1.300€; Compra – 360.000€.

Porto – tradição e modernidade num só lugar. O Porto combina um ambiente acolhedor e histórico com uma energia moderna e dinâmica. Ideal para quem valoriza uma forte ligação às tradições portuguesas, mas também aprecia inovação e cultura. Preços médios: Arrendamento – 1.200€; Compra – 395.900€.

Cada um destes destinos oferece algo único, desde a acessibilidade e o dinamismo do Porto até à tranquilidade e autenticidade de Bragança e Covilhã, passando pelo clima convidativo do Funchal.

“Estas escolhas refletem as diferentes prioridades dos consumidores, que procuram equilíbrio entre preço, qualidade de vida e o ambiente ideal para viver ou investir”, comenta Sylvia Bozzo, Marketing Manager do Imovirtual.

No inverno, a procura por imóveis revela tendências que vão além dos preços, destacando o papel central do estilo de vida nas decisões de compra ou arrendamento.

Estes dados refletem como as preferências dos consumidores continuam a moldar o mercado, evidenciando as particularidades de cada concelho como fatores determinantes para a sua popularidade.