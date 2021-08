Economia Os 25 municípios mais caros para comprar casa em Portugal Por

Algarve predomina a lista dos municípios mais caros do país. Há cinco municípios em Portugal que têm preços superiores a 3.000 euros/m2. O estudo também inclui o município mais caro de cada distrito do país.

Lisboa é o município mais exclusivo para comprar casa em Portugal com o metro quadrado mais caro do país. Os proprietários da capital pedem, em média, 4.898 euros por metro quadrado (euros/m2), segundo um estudo do idealista.

O ranking dos cinco municípios mais caros completa-se com Cascais (3.691 euros/m2), Grândola (3.376 euros/m2), Loulé (3.026 euro/m2) e Porto (3.026 euros/m2). O sexto lugar vai para Oeiras, em Lisboa, onde o metro quadrado custa 2.997 euros.

Por menos de 3.000 euros por metro quadrado, encontram-se os municípios de Lagos (2.699 euros/m2), Lagoa (2.672 euros/m2), Sesimbra (2.545 euros/m2), Albufeira (2.438 euros/m2), Matosinhos (2.373 euros/m2), Odivelas (2.208 euros/m2) e Tavira (2.199 euros/m2).

O ranking continua com o distrito de Lisboa, mais precisamente Loures (2.179 euros/m2) e Amadora (2.170 euros/m2). Seguem-se os municípios de Portimão (2.108 euros/m2), Almada (2.073 euros/m2), Silves (2.039 euros/m2), Vila Real de Santo António e Faro (2.029 euros/m2 em ambos os municípios), Funchal (2.018 euros/m2) e Olhão (2.004 euros/m2).

Nos três últimos lugares do ranking, encontram-se os municípios de Espinho (2.002 euros/m2), Alcochete (1.968 euros/m2) e Nazaré (1.957 euros/m2).

Os municípios mais caros de cada distrito

O estudo realizado pelo idealista também encontrou as localidades mais exclusivas de cada distrito de Portugal.

Além dos distritos com municípios nas 25 primeiras posições, a lista completa-se com Montemor-o-Novo em Évora (1.890 euros/m2), Coimbra (1.736 euros/m2), Esposende em Braga (1.564 euros/m2), Odemira em Beja (1.500 euros/m2), Viana do Castelo (1.238 euros/m2) e Vila Real (1.165 euros/m2).

No sentido contrário, Guarda é o município desta lista onde é mais barato comprar casa: 713 euros/m2. Seguem-se Ponte de Sor em Portalegre (735 euros/m2), Castelo Branco (796 euros/m2), Mirandela em Bragança (828 euros/m2), Benavente em Santarém (1.105 euros/m2) e (Viseu 1.111 euros/m2) como os municípios mais caros de cada distrito.