5 Lesões Comuns em Atletas e Como as Prevenir com a Ortopedia Desportiva

A prática de atividades físicas e desportivas traz inúmeros benefícios à saúde, incluindo o fortalecimento muscular, aumento da resistência cardiovascular e redução do stresse.

No entanto, é importante lembrar que todos os desportos envolvem algum tipo de risco, e os atletas estão sujeitos a sofrer lesões ao longo da sua jornada.

A boa notícia é que muitas dessas lesões podem ser prevenidas ou tratadas com o auxílio da ortopedia desportiva.

Neste artigo, vamos apresentar as 5 lesões mais comuns em atletas e explicar como preveni-las com o uso de equipamentos ortopédicos especializados.

Lesões no Pulso

As lesões no pulso são comuns em desportos que envolvem impacto, como voleibol e basquete. O uso de uma tala ortopédica, como o pulso elástico, pode ajudar a prevenir estas lesões.

A tala proporciona suporte e compressão no punho, mantendo-o estável durante a prática desportiva.

Lesões Musculares

As lesões musculares são comuns em praticamente todos os desportos, principalmente quando o atleta não aquece corretamente antes do treino.

Para prevenir estas lesões, é fundamental realizar um bom aquecimento antes da atividade física, além de manter uma dieta equilibrada para desportistas e hidratação adequada.

O uso de equipamentos de compressão muscular, como as bandas elásticas, também pode ajudar a reduzir o risco de lesões musculares.

Lesões no Ombro

Lesões no ombro são comuns em desportos que envolvem arremessos, como o beisebol e o andebol.

Para prevenir estas lesões, é importante realizar exercícios de fortalecimento da musculatura do ombro e utilizar equipamentos ortopédicos adequados, como o ombro elástico.

Este equipamento oferece suporte ao ombro, mantendo-o estável durante a prática desportiva.

Lesões no Joelho

A corrida e saltos podem provocar lesões no joelho, desportos como o futebol e o basquete são aqueles que mais facilmente causam este tipo de lesões.

Para prevenir estas lesões, é importante utilizar equipamentos de proteção adequados, como as joelheiras ortopédicas para desporto, que oferecem suporte e estabilidade ao joelho durante a atividade física.

Além disso, o fortalecimento muscular das pernas e a realização de exercícios de alongamento também são fundamentais para prevenir lesões no joelho.

Lesões na Pele

Também podem surgir lesões na pele devido à prática desportiva, como bolhas e abrasões, este tipo de lesões são comuns em desportos que envolvem fricção e atrito, como a corrida e o ciclismo.

Para prevenir estas lesões, é importante utilizar roupa e calçado adequados, que sejam confortáveis e não causem atrito excessivo com a pele.

O uso de produtos específicos para prevenção de bolhas, como o gel lubrificante, também pode ajudar a reduzir o atrito e prevenir lesões na pele.

Além dos equipamentos ortopédicos mencionados acima, existem outras medidas que os atletas podem tomar para prevenir lesões, como:

Realizar um aquecimento antes da atividade física, com exercícios de alongamento e fortalecimento muscular;

Utilizar calçado e roupa adequados, que sejam confortáveis e adequados para o tipo de desporto praticado;

Manter uma alimentação saudável e uma hidratação adequada, para garantir que o corpo tenha os nutrientes e a energia necessários para suportar a atividade física;

Respeitar os limites do corpo e evitar exageros, como treinar em excesso ou realizar movimentos muito intensos sem o devido preparo físico.

Em caso de lesão, é importante procurar ajuda médica imediatamente. A ortopedia desportiva é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico e tratamento de lesões e doenças que afetam o sistema musculoesquelético dos atletas.

Um médico ortopedista especializado em desportos pode ajudar a identificar a causa da lesão e indicar o tratamento mais adequado, que pode incluir fisioterapia, medicamentos ou, em alguns casos, cirurgia.

As lesões são um risco inevitável para os atletas, mas existem medidas que podem ser tomadas para as prevenir, ou minimizar o seu impacto. O uso de equipamentos ortopédicos especializados, como as talas, bandas e joelheiras, é uma das formas mais eficazes de prevenir lesões em diversas partes do corpo.

Se é atleta ou pratica atividade física regularmente, não deixe de consultar um médico ortopedista especializado em desportos para obter orientações sobre como prevenir lesões e manter a sua saúde em dia.

Com as medidas corretas de prevenção, pode desfrutar dos benefícios do desporto sem correr riscos desnecessários.