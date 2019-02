Orquestra Clássica do Sul apresenta coro misto com estreia marcada para junho

A Orquestra Clássica do Sul reuniu mais de 80 participantes no primeiro ensaio do seu novo coro misto e o concerto de estreia será em junho, disse hoje o coordenador do projeto, Rui Baeta.

A criação de um coro de música clássica, cujo primeiro ensaio decorreu na segunda-feira, pretende alargar o leque de produções apresentadas pela Orquestra Clássica do Sul (OCS), em paralelo com as experiências musicais que permite proporcionar aos participantes.

“O interesse das pessoas foi notório, no primeiro ensaio tivemos mais de 80 pessoas, é um número extraordinário, mas ao nível da logística, para um primeiro projeto, é um pouco grande e julgo que o coro será composto por cerca de 60 pessoas”, afirmou à Lusa Rui Baeta, barítono, cantor lírico e professor de canto, que é o coordenador e preparador vocal neste projeto.

Os inscritos para a formação do coro são provenientes de diferentes localidades do Algarve, alguns deles estrangeiros, sendo que entre os candidatos constam pessoas com formação musical e outras sem qualquer experiência nesta área.

“Não quisemos fechar a porta a ninguém, todos terão a oportunidade de mostrar as suas capacidades. Apesar de ser um coro participativo, ou amador, terá que cantar um repertório de alta exigência técnica e artística, associado a uma orquestra que é uma estrutura profissional”, destacou Rui Baeta.

Para o maestro da OCS, Rui Pinheiro, este é o concretizar de “uma ideia que já vem a ser amadurecida há algum tempo”, e que para além de proporcionar uma oferta mais variada em termos de novas produções, tem em vista a criação de público, bem como “dar a oportunidade às pessoas de partilhar um pouco da experiência musical”.

“Para além do processo social, o objetivo é vir a produzir música ao mais alto nível, com rigor e exigência. Este é um projeto para ter continuidade e esperemos que daqui a cinco ou dez anos, possamos estar a um nível ainda mais elevado, com três, quatro ou dez repertórios por ano”, salientou o maestro.

O Coro da OCS, pela sua ligação à orquestra, torna-se na “única estrutura do género no sul do país”. As primeiras atuações estão agendadas para o dia 07 de junho em Faro, em estreia no Teatro das Figuras, e para dia 08 de junho em Tavira.