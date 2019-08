Motores Oreca quer ter um Hypercar no futuro ‘Mundial’ de Resistência Por

A Oreca confirmou que está em negociações para a possibilidade de vir a ter um Hypercar pensado para o futuro regulamento do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Segundo o fundador do construtor francês de protótipos de competição foram feitos contactos com algumas marcas para que futuramente possa participar na nova categoria principal do WEC na temporada de 2021/2022. Para concretizar o projeto, o programa contemplará um primeiro protótipo a tempo para a primeira época dos Hypercar (2020/2021).

“Há um claro interesse na Oreca pelos Hypercar, e temos de começar a trabalhar no projeto. Ao messo tempo tivemos algumas discussões preliminares. Temos provado o nosso nível de tecnologia e o nosso gabinete de design e a nossa equipa de corridas estão num nível muito alto, por isso acho que podemos surgir com um conjunto muito forte”, afirmou Hugues de Chaunac.

O responsável pela Oreca afirmou que continua em conversações com a equipa Rebellion, para a qual constrói o atual R13 LMP1 sobre a possibilidade da formação suíça a representar na nova categoria, e não tem dúvidas quanto ao ‘timming’ para ter o novo Hypercar construído: “Com uma rápida luz verde poderá estar pronto em 2021/2022. Penso que teremos a possibilidade de que o carro possa rolar em agosto de 2021”.

A pretensão de De Chaunac terá tido já uma resposta positiva por parte de Rebellion, pois o seu ‘patrão’, Calim Bouhadra, já admitiu que depois da era LMP1 “o objetivo é desenvolver um carro para 2021; tudo é possível”.