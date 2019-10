Orçamento Geral do Estado angolano prevê mais receitas e despesas para 2020

O Orçamento Geral do Estado (OGE) de Angola para 2020 contempla um acréscimo de 5,5 biliões de kwanzas (10,4 milhões de euros) face ao orçamento deste ano, que foi revisto em junho, num total de quase 15,9 biliões de kwanzas.

A proposta do OGE, que será entregue à Assembleia Nacional até quarta-feira, foi analisada no último conselho de ministros que decorreu na sexta-feira, segundo um comunicado de imprensa

O OGE para 2020 comporta receitas estimadas em 15.875.610.485.070,00 kwanzas (29,9 mil milhões de euros) e despesas em igual montante no mesmo período, num cenário que antecipa um crescimento de 1,8 por cento do PIB, com ênfase o setor petrolífero.

No setor produtivo, o destaque vai para a agricultura e a indústria e no setor social, para a educação, saúde e combate à pobreza.

Em junho, o Parlamento angolano aprovou uma revisão do OGE para 2019, com um corte de 9 por cento face à versão inicialmente aprovada, que previa receitas e despesas globais de mais de 11,3 biliões de kwanzas (29,9 mil milhões de euros), tendo sido elaborado com o preço médio do barril de petróleo exportado em 68 dólares.

No próximo ano, o governo antecipa que o preço desça para 65,73 dólares, mas mantém o objetivo de tirar a economia da recessão em que entrou em 2016.