Orçamento de Estado para 2021 aprovado na generalidade

A Assembleia da República aprovou esta tarde a proposta de Orçamento de Estado para 2021, com o Bloco de Esquerda a juntar-se ao PSD no voto contra.

O documento, proposto pelo Governo, foi aprovado com os 108 votos do PS, apesar dos 105 votos contra de PSD, BE, CDS, Chega e Iniciativa Liberal.

Os restantes partidos e as duas deputadas não inscritas optaram pela abstenção, viabilizando a aprovação do OE2021.

A votação ocorreu no final do segundo dia de debate, que ficou marcado pela troca de acusações entre o PS e o BE.

A proposta baixa agora à comissão para debate, tendo depois de ser aprovada na especialidade para voltar a subir ao plenário, onde será votada novamente na generalidade.

“Foi um passo muito importante”, realçou o primeiro-ministro, António Costa, à saída do hemiciclo.