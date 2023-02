Mundo Optometristas portugueses apelam à ONU criação de Enviado Especial para a Saúde ocular Por

A Associação de Profissionais Licenciados de Optometria (APLO), enquanto membro da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB), associou-se ao pedido endereçado à Organização das Nações Unidas para a nomeação de um Enviado Especial para a Visão, num apelo internacional endereçado a António Guterres, Secretário-Geral da ONU, que juntou 63 países e mais de 150 organizações de saúde.

A criação de um enviado especial para a visão pretende instituir um defensor global que lidere, regule e garanta a implementação da resolução da Assembleia Geral da ONU de 2021 que promove uma “Visão para Todos”.

“Esta é uma oportunidade para garantir que os recursos e a assistência técnica necessários são aprovisionados, de forma equitativa, a nível global. Um enviado especial para a saúde da visão permitirá atuar ativamente no combate à falta de profissionais da saúde da visão em áreas carenciadas, no acesso limitado a tratamentos e tecnologias avançadas e no impacto da pobreza e da desigualdade na saúde da visão”, explica Raúl de Sousa, Presidente da APLO.

Com a principal missão de dar continuidade ao significativo progresso desenvolvido em torno da saúde ocular nos últimos anos, esta proposta visa delegar funções numa equipa de trabalho que atue em constante coordenação com profissionais de saúde, governos, organizações internacionais e agências relevantes da ONU.

O enviado especial para a saúde da visão desenvolverá políticas e programas que abordem questões relacionadas à saúde ocular, mobilizando ações a nível nacional adequadas às necessidades de cada país.

“Este contributo é fundamental para que as pessoas tenham acesso a cuidados de saúde para a saúde da visão apropriados, prevenindo assim a deficiência visual e cegueira evitável”, conclui Raúl de Sousa.

A APLO, integrada no órgão de saúde da visão da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira (IAPB), assinou este apelo em conjunto com 63 países e outras organizações, incluindo órgãos profissionais, setor corporativo e ONGs.