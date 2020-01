Operação da PSP para o clássico encerra sem detenções

O clássico entre o Sporting e o FC Porto, da 15.ª jornada da I Liga de futebol, encerrou hoje sem detenções e apenas com registo de apreensão de artefactos pirotécnicos, revelou a subcomissária da PSP Ana Carvalho.

“A única situação é a apreensão de quatro artefactos pirotécnicos ainda antes do jogo, junto às imediações do estádio. Esses adeptos acabaram por não entrar. De resto, não houve detidos nem incidentes”, disse Ana Carvalho à Lusa, sublinhando que toda a operação policial “correu muito bem”.

A saída dos cerca de 2500 adeptos do FC Porto realizou-se também sem problemas, com a PSP a formar um dispositivo de segurança para a retirada de todo o grupo e respetivo acompanhamento até aos autocarros, que seguiram viagem para o Porto com acompanhamento das autoridades.

O FC Porto saiu hoje vencedor do clássico com o Sporting, por 2-1, graças aos golos de Marega (06) e Soares (73), com Acuña a reduzir para os ‘leões’ (44).

Com este resultado, os ‘dragões’ seguem no segundo lugar, com 38 pontos, e mantêm a diferença de quatro pontos para o líder Benfica (42), enquanto o Sporting caiu para o quarto posto, com 26 pontos, tendo sido ultrapassado nesta ronda pelo Famalicão (27), que voltou à terceira posição com o triunfo (3-0) sobre o Vitória de Setúbal.