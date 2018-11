Local “Operação complexa de resgate pode durar semanas”, diz Proteção Civil Por

O Comandante Distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora, José Ribeiro, fez o ponto de situação da tragédia em Borba, no quartel de Bombeiros de Borba. Este responsável da Proteção Civil diz que as operações de resgate podem durar “semanas” visto que é uma “operação complexa”.

“Queria em nome da Autoridade Nacional de Proteção Civil apresentar as condolências às famílias das vítimas”, explicou este comandante.

Aos jornalistas, explicou que durante a noite será feito o resgate de duas vítimas que “é possível observar” tendo “sempre presente o princípio da segurança”.

“Estamos perante um desafio tremendo nas próximas horas, nos próximos dias e, talvez, semanas. Não há detalhe para o término das operações. São operações delicadas. Cada ação vai ter bem calculada e bem validada”, disse, confirmando, nesta altura, “duas vítimas mortais”.

Amanhã de manhã vão estar no local equipas de engenharia para apoiar nos trabalhos.

A Proteção Civil avisa que durante a noite vai tentar colocar no fundo da pedreira alguns elementos se “estiverem reunidas condições de segurança”.

Na sala esteve também António Anselmo, presidente da Câmara de Borba, que explicou que “dói muito quando morre alguém”.

“Estou de consciência tranquila”, disse o edil.

Questionado se tinha conhecimento destas dificuldades, o autarca salienta que “em termos concretos até este momento o que foi falado com quem tutela as minas estavam encaminhadas no sentido de ser segura” a estrada.

“Se sabíamos ou não? Não. Lamentavelmente desculpas não se pedem, evitam-se. Se a autarquia tiver responsabilidades sou eu. Temos em termos legais que a situação estava perfeitamente segura. Assumo todas as minhas responsabilidades.”

Nesta altura, no local estão 84 operacionais apoiados por 39 viaturas.

O autarca salientou ainda que “está uma pessoa morta na água” e “ainda não se sabe quando se a poderá retirar.

Um troço da que liga Borba a Vila Viçosa, em Évora, abateu-se, nesta segunda-feira, arrastando várias pessoas para a morte.

As autoridades investigam as causas para este abatimento.

Veja um vídeo que mostra como era o local antes da derrocada.