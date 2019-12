Apresentações/Novidades Opel lança Grandland híbrido Por

A Opel propõe um Grandland muito especial, dotado com motrização híbrida que combinada propõe mais de 300 cv de potência.

Trata-se da nova versão do SUV de Russelsheim denominada X Hybrid, que é a segunda da Opel de ‘ligar à tomada’, que respeita normas ambientais mais exigentes – cumprindo já a norma Euro 6d-Temp segundo o ciclo WLTP.

Sob o capô deste Grandland está um bloco turbo de 1,6 litros com injeção direta com 200cv, que atua em conjugação com um sistema de propulsão elétrica formado por dois motores que debitam um total de 80 kW (109cv), servidos por uma bateria iões de lítio com uma capacidade 13,2 kWh – com uma autonomia até 52 quilómetros em modo EV – situada sob o banco traseiro, otimizando o espaço do habitáculo e da bagageira.

Para servir esta nova versão do seu SUV a Opel propõe dispositivos de carga rápida em estações pública, bem como estações de parede de utilização particular. A bateria carrega em apenas uma hora e 50 minutos numa ‘wallbox’ de 7,4 kW, sendo que o carregador de bordo de série de 3,3 kW, podendo como opção ser de 6,6 kW.

O Grandland X Hybrid tem tração dianteira, contrariamente ao Grandland X Hybrid4 lançando anteriormente, sendo servido por uma caixa automática de oito velocidades.

A Opel propõe para esta nova versão do seu SUV três modos de condução – Electric, Hybrid e Sport – conforme se queira usufruir das suas várias características, permitindo que as emissões de CO2 variem entre os 31 e os 34g/km.

O serviço Free2Move – a marca de mobilidade do Grupo PSA – irá permitir o acesso através da aplicação ‘myOpel’ aos 105.000 postos de carregamento da Europa e um planeador de viagem que sugere os melhores percursos com base na autonomia restante do automóvel.

As informações são conseguidas através do sistema de navegação Navi 5.0 IntelliLink que equipa esta versão do SUV da Opel, que se encarrega também de indicar as direções para chegar ao posto de carregamento mais próximo. A aplicação ‘myOpel’ permite verificar o estado de carga da bateria, programar os períodos de carregamento na ‘wallbox’ de casa e pré-programa a climatização do automóvel.

Não está definido ainda um preço para o Opel Grandland X Hybrid para Portugal, mas no mercado alemão eles iniciam-se nos 43440 euros – isto sem contar com incentivos à aquisição de veículos eletrificados.