Opel Corsa de 'ligar à tomada' a partir do próximo ano

Embora as versões elétricas de modelos utilitários em várias marcas já sejam uma coisa banal, isso não sucedida com a Opel, mas com a integração da marca de Russelsheim integrar no Grupo PSA isso vai mudar com o lançamento do Corsa-e.

A nova versão de emissões zero irá contar com quatro níveis de equipamento, sendo que em todos eles haverá sistemas de assistência à condução, até à pouco tempo exclusivos de modelos topo de gama.

Esta eletrificação do Corsa ocorre numa altura em que a PSA planeia que o modelo passe a utilizar a mesma plataforma EMP1 usada no DS3 Crossback e que será usada no próximo Peugeot 208, que terá uma versão elétrica adotada para o utilitário de Russelsheim.

O ‘coração’ deste Corsa-e é um motor que gera uma potência equivalente a 136 cv de potência, capaz de ir de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos.

No capítulo da autonomia, essencial quando estamos a falar de um automóvel elétrico, a Opel anuncia para versão elétrica 330 quilómetros de acordo com a norma WTLP1, e uma bateria de 50 kWh, que pode receber carga rápida, atingindo 80% da sua capacidade total em meia hora,

Este Corsa-E está preparado para todas as opções de carregamento, através de cabo, posto de parede (wallbox) ou carga rápida, sendo que a bateria possui uma garantia de oito anos.

O interior deste Corsa-e inclui alguns pormenores específicos, entre eles uma série especial limitada (First Edition= que acrescenta à lista de equipamento o painel digital de instrumentos, bancos forrados a pele e tecido, faróis LED, pintura da carroçaria em dois tons e jantes específicas de 17 polegadas. Isto para além do conversor trifásico de bordo, que permite recarregar a bateria a 11 kW.

Seja na variante Selection, seja na Edition, Elegance ou First Edition, o utilizador vai poder contar com sistemas como o reconhecimento de sinais de trânsito, alerta de cansaço do condutor, alerta de colisão dianteira iminente com reconhecimento de piões, travagem automática de emergência ou programador de velocidade com limitador.

Também a bordo o novo Corsa-e contemplará ar condicionado com controlo eletrónico, travão elétrico de estacionamento ou sensor de chuva. Será também servido com infoentretenimento IntelliLink com ecrã tátil de sete polegadas, compatível com Apple CarPlay e Android Auto, integrando o novo serviço de assistência em viagem Opel Connect.