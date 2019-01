Onze albufeiras com mais de 80% de água no final de dezembro

Onze das 60 albufeiras monitorizadas em Portugal continental tinham em dezembro reservas superiores a 80 por cento do volume total e outras tantas estavam a 40 por cento, segundo o Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH).

No último dia de dezembro e comparativamente com 30 de novembro verificou-se um aumento do volume armazenado em seis bacias hidrográficas monitorizadas e uma descida noutras seis, de acordo com dados divulgados hoje pelo SNIRH.

Das 60 albufeiras monitorizadas, 11 apresentam disponibilidades hídricas superiores a 80 por cento do volume total e 11 têm disponibilidades inferiores a 40 por cento.

A bacia do Ave era a que apresentava no final de dezembro maior disponibilidade de água (83,8 por cento), seguida do Guadiana (79,1 por cento), Mondego (66 por cento), Douro (64,7 por cento), Cávado (62,5 por cento), Tejo (61 por cento), Mira (59 por cento), Barlavento (58,5 por cento), Oeste (55,9 por cento) e Arade (55.4 por cento).

A bacia do Lima tinha o número mais baixo no final de dezembro (26,8 por cento).

Os armazenamentos de dezembro de 2018 por bacia hidrográfica apresentam-se inferiores às médias de dezembro (1990/91 a 2017/18), exceto para as bacias do Ave, Guadiana e Arade.

A cada bacia hidrográfica pode corresponder a mais do que uma albufeira.