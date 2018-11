ONU garante isenção de sanções a Pyongyang para projeto ferroviário com Seul

O Conselho de Segurança da ONU garantiu na sexta-feira a isenção de sanções contra Pyongyang para a realização de um projeto ferroviário com Seul, que saudou a decisão descrevendo-a como uma “nova etapa”.

“Isto significa que o projeto foi reconhecido e apoiado pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional. A cooperação intercoreana vai entrar numa nova etapa”, lê-se num comunicado divulgado hoje por Seul.

A decisão, aprovada por unanimidade, vai permitir o envio de combustível e outros materiais para a Coreia do Norte, que nas atuais circunstâncias seria proibido pelas sanções impostas a Pyongyang devidos aos programas nucleares do regime.

As duas Coreias acordaram iniciar entre o final de novembro e o início de dezembro os trabalhos para modernizar e, eventualmente, ligar as suas redes férreas e viárias, um acordo alcançado nas cimeiras de abril e setembro.

O projeto foi adiado vários meses, depois do Comando das Nações Unidas na Coreia, liderado pelos Estados Unidos, bloquear o acesso aos materiais necessários para efetuar o estudo no terreno da Coreia do Norte, alegando problemas processuais.